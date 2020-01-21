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Сенат США рассматривает вопрос импичмента Трампа. Трансляция с переводом на русский

21 января в Сенате США началось заседание в форме судебного процесса по существу по вопросу импичмента президента Дональда Трампа. Трансляцию с переводом на русский язык ведет "Голос Америки". Каждая сторона разбирательства имеет три дня на вступительные заявления перед тем, как будут рассмотрены документальные доказательства и допрошены свидетели, заявил лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В первой части заседания конгрессмены обсуждали регламент процесса.

18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением" в ходе общения с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат 16 января начал процесс по делу об импичменте Трампа. Законодатели Палаты представителей внесли в верхнюю палату статьи об импичменте и зачитали обвинения. 18 января члены Палаты представителей США передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента Трампа.

Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Теги: Сенат США, импичмент Трампа
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