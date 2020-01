В Сенате США началось судебное разбирательство по импичменту Трампа

Конгрессмены обсуждают регламент судебного процесса по вопросу отстранения от должности президента США Дональда Трампа, который предложен лидером республиканского большинства Сената Митчем Макконнеллом.

21 января в Сенате США началось заседание в форме судебного процесса по существу по вопросу импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает "Голос Америки".

На первом заседании лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл предложил регламент, по которому будет вестись разбирательство. По его словам, сенаторы настроены на проведение объективного внепартийного разбирательства, подобного разбирательству в отношении президента Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент в 1998 году.

Макконнелл считает, что процедура объявления импичмента Трампу в нижней палате была "нечестной", а позиция и действия Палаты представителей в вопросе об импичменте угрожают существующей системе разделения властей.

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер указал на содержащиеся в регламенте Макконнелла отступления от правил слушаний по делу Клинтона, в частности, в вопросе о вызове всех необходимых свидетелей. Шумер поинтересовался, что именно скрывают Трамп и конгрессмены-республиканцы.

24 сентября спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

На заседании 18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат 16 января начал процесс по делу об импичменте Трампа. Законодатели Палаты представителей внесли в Сенат статьи об импичменте и зачитали обвинения. 18 января члены Палаты представителей США передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента Трампа.

Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.