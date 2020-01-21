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Трамп в Давосе призвал страны Европы к энергетической безопасности при помощи США

Выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе президент США Дональд Трамп рассказал об экономическом буме в США, отношениях с Китаем и намерении присоединиться к инициативе "Триллион деревьев" для борьбы с изменениями климата.

Трамп о климате: Сейчас не время для пессимизма, это время для оптимизма
Трамп о климате: Сейчас не время для пессимизма, это время для оптимизма
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Соединенные Штаты сейчас переживают "экономический бум, подобного которому еще никогда не было". Выступление Трампа обнародовал YouTube-канал World Economic Forum Video.

"Сегодня я с гордостью заявляю, что США переживают экономический бум... Я знал, что если мы раскроем потенциал наших людей, снизим налоги, урежем регулирование, исправим нарушенные торговые сделки и полностью воспользуемся американской энергией, процветание вернется назад. Именно это произошло", – отметил Трамп.

Американский президент призвал страны Европы воспользоваться поддержкой США и обеспечить надежные поставки энергоресурсов, что добиться "реальной энергетической безопасности".

Трамп также сообщил, что отношения США и Китая сейчас, вероятно, лучше, чем когда-либо. "Мои отношения с Си Цзиньпином необыкновенные. Он – для Китая, я – для США, но все равно мы любим друг друга", – подчеркнул президент Соединенных Штатов.

Говоря о проблеме изменений климата Трамп заявил, что США присоединятся к инициативе "Триллион деревьев".

"Сейчас не время для пессимизма, это время для оптимизма", – добавил он.

Летом 2019 года швейцарские ученые призвали посадить триллион деревьев для борьбы с глобальными потеплением. Они подсчитали, что за предстоящие десятилетия эти новые деревья могли бы поглотить почти 750 млрд тонн СО2, что примерно равно загрязнению атмосферы за последние 25 лет.

Теги: США, климат, Давос, потепление, Дональд Трамп, Европа, безопасность, деревья
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