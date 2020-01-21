Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Тунберг в Давосе заявила, что у человечества осталось меньше восьми лет, чтобы спасти планету

На Всемирном экономическом форуме в Давосе шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что, несмотря на серьезную угрозу изменения климата, все еще ничего не сделано для того, чтобы сократить выбросы CO2 в атмосферу.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тунберг приезжает в Давос второй раз
Тунберг приезжает в Давос второй раз
Фото: ЕРА

Климатическая активистка из Швеции Грета Тунберг выступила сегодня на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В преддверии сессии, посвященной изменению климата, она призвала "слушать ученых и действовать сейчас". Выступление активистки обнародовал YouTube-канал World Economic Forum Video.

"Почти ничего не было сделано. Выбросы CO2 в мире не сократились, а это именно то, чего мы пытаемся достичь... Но, с одной стороны, все же многое произошло. Это привело к росту осознания проблемы и началу климатического движения. Климат и окружающая среда сейчас стали главными темами во многом благодаря молодым людям", – сказала активистка.

По ее словам, осознание проблемы пока не переросло в конкретные действия, несмотря на то, что "у человечества осталось меньше восьми лет, чтобы спасти планету".

Она призвала людей начать относиться к климатическому кризису как к реальному кризису.

"Почему так важно удержать потепление ниже 1,5–0 °C? Потому что даже при росте в 1–0 °C люди умирают от изменений климата. Наука требует этого, чтобы избежать дестабилизации климата и получить возможность избежать необратимых цепных реакций", – добавила Тунберг.

16-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг прославилась как основатель "Школьной забастовки за климат". В рамках бессрочной акции Тунберг призывает студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.

В январе 2019 года Тунберг приехала на Всемирный экономический форум в Давос, чтобы обратиться к властям стран всего мира с требованием обеспечить будущее планете. Школьницу выдвигали на соискание Нобелевской премии мира.

23 сентября она выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги.

Несколько лет назад врачи диагностировали у Тунберг синдром Аспергера – расстройство аутистического спектра, а также селективный мутизм. Шведка говорила, что психическое заболевание помогает ей концентрироваться на борьбе с изменениями климата.

11 декабря 2019 года журнал Time назвал Тунберг человеком года.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировали не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году они официально уведомили о выходе из соглашения.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Регулирование принятых мер должно начаться с 2020 года.

15 декабря 2019 года в Мадриде завершилась климатическая конференция ООН по климату. Делегаты достигли согласия в ключевом вопросе по усилению глобальных мер для сдерживания количества выбросов парниковых газов.

Теги: климат, Всемирный экономический форум, Давос, потепление, Парижское соглашение, Грета Тунберг
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Концерт "Кроликов" в Броварах и Фастове отменили из-за обвинения их в украинофобии
Концерт "Кроликов" в Броварах и Фастове отменили из-за обвинения их в украинофобии
Maruv показала фигуру в купальнике
Maruv показала фигуру в купальнике
  Drown Me Down. Опубликована конкурсная песня участников нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless. Аудио
  Drown Me Down. Опубликована конкурсная песня участников нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless. Аудио
Принца Гарри и герцогиню Меган могли понизить в титулах
Принца Гарри и герцогиню Меган могли понизить в титулах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS