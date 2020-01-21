В Давосе стартовал Всемирный экономический форум

Всемирный экономический форум в 2020 году соберет около 3 тыс. участников из 117 стран, в мероприятиях примут участие лидеры 53 государств и правительств, среди них президент Украины Владимир Зеленский.

В работе форума примут участие около 3 тыс. человек Фото: ЕРА

В Давосе сегодня открывается ежегодный Всемирный экономический форум, он продлится до 24 января. О том, какой будет повестка дня форума в этом году, рассказали организаторы мероприятия на своем сайте.

Основными для обсуждения этом году станут такие темы: изменения климата и реакция на них человечества, защита биоразнообразия, устранение долгосрочных задолженностей, угроза "технологической войны", предоставление миллиарду человек профессиональных навыков в течение следующего десятилетия, а также урегулирование конфликтов в глобальных "горячих точках".

Кроме того, участники обсудят вопросы развития новых технологий и возможные угрозы от их внедрения, состояние мировой экономики, пожары в Австралии и Амазонии.

Также на форуме будут подниматься вопросы гендерного равенства, Brexit, будущего НАТО, возвращения волнений в арабских странах, отказа от пластика.

Всемирный экономический форум в 2020 году соберет около 3 тыс. участников из 117 стран. В мероприятиях примут участие лидеры 53 государств и правительств, в том числе президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, исполнительный директор Всемирного банка Кристина Георгиева, президент Польши Анджей Дуда, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Украины Владимир Зеленский.

Всемирный экономический форум в этом году начнет выполнять две глобальные инициативы: образовательная программа, которая позволит обучить 1 млрд человек по всему миру, и высадка по всему миру 1 млрд деревьев.