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Глава Фонда госимущества представит в Давосе инвестиционные проекты Украины

Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко подтвердил, что примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Дмитрий Сенниченко: Для Украины Давосский форум станет важным и символическим стартом нового года, года больших инвестиций 2020
Дмитрий Сенниченко: Для Украины Давосский форум станет важным и символическим стартом нового года, года больших инвестиций 2020
Фото: spfu.gov.ua

Председатель Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко представит инвестиционные проекты и программу приватизации в Украине на 2020 год на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"Для Украины Давосский форум станет важным и символическим стартом нового года, года больших инвестиций 2020, – подчеркнул Сенниченко. – Мы должны подтвердить реальными действиями высокое доверие и соответственно высокие ожидания украинского общества. 2020-й должен стать прорывным для привлечения инвестиций в Украину. Мы изменили подходы: никаких выборочных преференций для любых групп влияния, правила едины для всех. Конец эпохи коррупции, начало эпохи инвестиций. Остается только повторить слова президента Владимира Зеленского, который ранее призвал инвесторов не проспать Украину".

В Давосе председатель ФГИУ выступит с докладом "Украина – место силы Европы" и проведет ряд двусторонних встреч с международными инвесторами, которые заинтересовались Украиной.

"С начала функционирования нового состава Кабинета министров Украины и назначения в сентябре 2019 председателя Фонда государственного имущества Украины начались трансформации принципов управления государственной собственностью, а также подходов к привлечению инвестиций и проведения приватизации", – сказано в сообщении пресс-службы.

Фонд госимущества покажет потенциальным инвесторам на форуме возможности для инвестирования в Украину, а также наиболее перспективные проекты для капиталовложений, отметили в пресс-службе.

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 22 по 25 января.

Теги: Украина, Всемирный экономический форум, инвестиции, Давос, Фонд госимущества, Дмитрий Сенниченко
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