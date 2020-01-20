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Зеленский примет участие в работе форума в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, кроме того, у него запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

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Зеленский поедет в Давос 22 января
Зеленский поедет в Давос 22 января
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января отправится с рабочим визитом в Швейцарию, где примет участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на странице в Facebook.

"Программой визита предусмотрено выступление главы государства во время давосского форума. Кроме того, запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/1873133546164837

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 22-го по 24 января.

Во фракции партии "Слуга народа" сообщили, что в Давос поедут 23 нардепа.

Теги: Всемирный экономический форум, Давос, Швейцария, Владимир Зеленский, заседание
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