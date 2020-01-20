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Зеленский заявил, что будет участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что из-за крушения самолета МАУ в Иране не мог ранее пообещать Израилю, что приедет на Всемирный форум памяти Холокоста.

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На мероприятии Зеленский собирается присутствовать "в любом случае"
На мероприятии Зеленский собирается присутствовать "в любом случае"
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста, который состоится 22–23 января. Об этом глава Украинского государства сообщил изданию The Times of Israel в интервью, которое было опубликовано 19 января.

"Да, конечно", – ответил Зеленский на вопрос журналиста.

Он объяснил, что ранее не мог пообещать, что отправится в Израиль, потому что из Ирана еще не вернули тела украинцев, погибших в результате крушения самолета "Международных авиалиний Украины".

The Times of Israel отмечает, что тела доставили 19 января, в связи с чем в Офисе президента Украины подтвердили: Зеленский в Израиле будет.

По словам украинского президента, он знает, что на мероприятие приглашают не говорить, но "было бы справедливо", если бы он выступил с речью. Но на мероприятии президент Украины собирается присутствовать "в любом случае".

Зеленский подчеркнул, что украинцам важно почтить память жертв Холокоста, потому что каждый четвертый из погибших был их соотечественником.

Ежегодно в Израиле проходят мероприятия, приуроченные к освобождению узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (немецкое название Освенцима). В 2020 году Всемирный форум памяти Холокоста состоится 22–23 января.

5 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что отказался от участия в форуме памяти Холокоста, потому что организаторы решили не предоставлять ему слово.

Теги: Израиль, Холокост, самолет, МАУ, крушение, Аушвиц, Освенцим, Владимир Зеленский, крушение самолета МАУ в Иране
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