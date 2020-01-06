Дуда сказал, что отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле, потому что ему не дадут выступить с речью

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что обратился к организаторам Всемирного форума памяти Холокоста в Израиле с просьбой выступить на мероприятии с речью в качестве представителя страны, большинство граждан которой были убиты в Освенциме. По его словам, в Израиле ему отказали.

Дуда сказал, что в Израиль не поедет Фото: ЕРА

Президент Польши Анджей Дуда, который должен был ехать в Израиль на мероприятия, приуроченные к освобождению узников концентрационного лагеря Освенцим, заявил, что отказался от участия, потому что организаторы отказались предоставить ему слово. Об этом он сообщил 5 января в эфире телеканала TVP Info.

Дуда рассказал, что на 75-летнюю годовщину освобождения узников концлагеря пригласили президентов России и Польши, а также представителей Франции и Германии.

По словам польского президента, он обратился к организаторам с "одним фундаментальным ожиданием" – как представитель страны, большинство граждан которой были убиты в Освенциме, он должен выступить там с речью.

Организаторы якобы отказались от его предложения, поэтому Дуда подчеркнул, что не намерен участвовать в мероприятии.

Ежегодно в Израиле проходят мероприятия, приуроченные к освобождению узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (немецкое название Освенцима). В этом году Всемирный форум памяти Холокоста состоится 22–23 января.

3 января Gazeta Wyborcza написала, что из-за антипольских заявлений президента РФ Владимира Путина Дуда в этом году не поедет в Израиль.

19 декабря Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. В министерстве иностранных дел Польши ответили, что эти слова являются "пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма".

24 декабря российский лидер сказал, что архивные документы якобы свидетельствуют о том, что Польша фактически вступила в сговор с Гитлером и вела с ним переговоры. Путин утверждал, что Липский якобы поддержал идею лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера выслать евреев из Польши в Африку.

28 декабря российского посла Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши, чтобы выразить протест против заявлений Путина.

Польский историк Лукаш Адамски в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал мнение, что это заявление Путина – его личная месть за то, что он не был приглашен на годовщину начала Второй мировой войны.

29 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Путина во лжи и заявил, что российский президент пытается таким образом прикрыть проблемы в своей стране.

Посол США в Варшаве Жоржет Мосбахер подчеркнула, что Польша стала жертвой Второй мировой войны. Посол Германии в Варшаве Рольф Никель заявил, что СССР и Германия "брутально разделили Польшу".