Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Дуда из-за Путина отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле – СМИ

Из-за антипольских заявлений президента РФ Владимира Путина глава Польского государства Анджей Дуда не поедет в Израиль на мероприятия, приуроченные к освобождению узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, пишет Gazeta Wyborcza.

Официально об отмене визита Анджея Дуды в Израиль пока не сообщалось
Официально об отмене визита Анджея Дуды в Израиль пока не сообщалось
Фото: ЕРА

Президент Польши Анджей Дуда отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина. Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на собственные источники.

Ежегодно в Израиле проходят мероприятия, приуроченные к освобождению узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. В этом году форум состоится 22–23 января.

Дуда и Путин были в числе приглашенных. 

Изначально польский президент принял приглашение, однако после антипольских заявлений Путина решил отказаться от поездки. 

Официально об отмене визита Анджея Дуды в Израиль пока не сообщалось.

19 декабря Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. В министерстве иностранных дел Польши ответили, что эти слова являются "пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма".

24 декабря российский лидер сказал, что архивные документы якобы свидетельствуют о том, что Польша фактически вступила в сговор с Гитлером и вела с ним переговоры. Путин утверждал, что Липский якобы поддержал идею лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера выслать евреев из Польши в Африку.

28 декабря российского посла Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши, чтобы выразить протест против заявлений Путина.

Польский историк Лукаш Адамски в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал мнение, что это заявление Путина – его личная месть за то, что он не был приглашен на годовщину начала Второй мировой войны.

29 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Путина во лжи и заявил, что российский президент пытается таким образом прикрыть проблемы в своей стране.

Посол США в Варшаве Жоржет Мосбахер подчеркнула, что Польша стала жертвой Второй мировой войны. Посол Германии в Варшаве Рольф Никель заявил, что СССР и Германия "брутально разделили Польшу".

Теги: Россия, Владимир Путин, Израиль, Польша, Холокост, Аушвиц, Анджей Дуда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Волочкова снялась полностью голой
Волочкова снялась полностью голой
На странице Заворотнюк опубликовали ее фото с мужем и младшей дочерью
На странице Заворотнюк опубликовали ее фото с мужем и младшей дочерью
  Love is. В новом клипе Крида снялась Асмус. Видео
  Love is. В новом клипе Крида снялась Асмус. Видео
Хадид показала голую грудь
Хадид показала голую грудь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS