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Зеленский об антисемитизме в Украине: У меня еврейская кровь. И я президент

Согласно исследованиям, в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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Зеленский: Украина гордится низким уровнем антисемитизма
Зеленский: Украина гордится низким уровнем антисемитизма
Фото: ЕРА

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Times of Israel, опубликованном 19 января, что в Украине, как и везде в мире, есть какой-то процент людей,  которые не видят "никого, кроме своей нации".

Зеленский отметил, что, согласно опросу исследовательского центра Pew Research Center за 2018 год, в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе. Он добавил: "У меня еврейская кровь. И я президент".

По словам Зеленского, "как и везде в мире, сейчас и в прошлом, есть какой-то процент людей, которые не видят никого, кроме своей нации", и то же самое происходило во время Второй мировой войны, во время оккупации Украины фашистской Германией.

Президент Украины отметил, что "такое же сложное отношение было продемонстрировано к еврейскому народу и в советское время", при этом сейчас в Украине "самый низкий уровень антисемитизма".

Зеленский подчеркнул, что во время Второй мировой войны во Франции, Польше, Германии, Беларуси и Украине были люди, спасавшие евреев от нацистов, но "в то же время были люди, которые сотрудничали с нацистами".

Украинский президент заявил, что Украина гордится низким уровнем антисемитизма. Он добавил, что в стране "есть процент радикальных людей, но он очень маленький".

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион сообщил, что 18 января в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные зарисовали красной краской текст на памятнике жертвам ХолокостаЛион указал, что памятник находится недалеко от дома родителей Зеленского. Правоохранители квалифицировали случившееся по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Теги: Украина, антисемитизм, Владимир Зеленский, евреи, нацисты
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