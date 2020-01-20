Зеленский заявил, что борьба с коррупцией – это "долгая битва"

Про словам президента Украины Владимира Зеленского, коррупцию в стране удастся победить, когда будут сильные государственные институты.

Зеленский подтвердил, что в президенты пошел в том числе для борьбы с коррупцией Фото: ЕРА

Борьба с коррупцией в Украине займет немало времени. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил изданию The Times of Israel в интервью, которое было опубликовано 19 января.

Комментируя изменения, которые проводят в Украине с целью справиться с коррупцией, глава государства подчеркнул, что это "долгая битва".

В числе действий украинских властей Зеленский назвал реформу прокуратуры, назначение нового главы Государственного бюро расследований и изменения в иерархии ГБР, запуск Высшего антикоррупционного суда и планы реформировать Службу безопасности Украины.

Президент подчеркнул, что коррупцию удастся одолеть, когда упомянутые государственные институты станут сильнее.

Зеленский также подтвердил, что в президенты он пошел в том числе для борьбы с коррупцией.