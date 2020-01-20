Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: Думаю, Путин понимает мое отношение, что Украина – независимая страна

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он не знает, о чем точно думает российский президент Владимир Путин.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Двухсторонняя встреча Зеленского и Путина состоялась 9 декабря в Париже в рамках нормандского саммита
Двухсторонняя встреча Зеленского и Путина состоялась 9 декабря в Париже в рамках нормандского саммита
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина – независимая страна. Об этом Зеленский заявил в интервью The Times of Israel, опубликованном 19 января.

Журналист отметил, что Путин однажды заявил, будто Украина – не страна. Он спросил, продолжает ли российский президент разделять подобную позицию.

Зеленский ответил, что не знает, о чем точно думает Путин, так как тот ему не сказал. Украинский президент добавил: "Думаю, он понимает мое отношение: Украина – независимая страна". Зеленский отметил, что Украина – самая большая страна в Европе, и подчеркнул, что, по его мнению, российский президент это осознает.

На вопрос, есть ли прогресс в достижении мира на Донбассе, Зеленский ответил, что ему бы хотелось более быстрых результатов.

Президент Украины отметил, что есть "сложные вопросы". Зеленский сказал, что видит прогресс, так как "количество обстрелов значительно сократилось", но они все еще имеют место. 

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча Зеленского и Путина. 

Президент Украины после саммита заявил, что итог переговоров с Путиным можно охарактеризовать как "ничью".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, нормандский формат, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Винник, Таюне, Пономарев, Tayanna, Волочкова искупались в Крещение
Винник, Таюне, Пономарев, Tayanna, Волочкова искупались в Крещение
У Тимура Мирошниченко родился сын
У Тимура Мирошниченко родился сын
Скорик, Куприй, Труханов, Ващук искупались на Крещение
Скорик, Куприй, Труханов, Ващук искупались на Крещение
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS