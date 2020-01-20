Зеленский: Думаю, Путин понимает мое отношение, что Украина – независимая страна

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он не знает, о чем точно думает российский президент Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина – независимая страна. Об этом Зеленский заявил в интервью The Times of Israel, опубликованном 19 января.

Журналист отметил, что Путин однажды заявил, будто Украина – не страна. Он спросил, продолжает ли российский президент разделять подобную позицию.

Зеленский ответил, что не знает, о чем точно думает Путин, так как тот ему не сказал. Украинский президент добавил: "Думаю, он понимает мое отношение: Украина – независимая страна". Зеленский отметил, что Украина – самая большая страна в Европе, и подчеркнул, что, по его мнению, российский президент это осознает.

На вопрос, есть ли прогресс в достижении мира на Донбассе, Зеленский ответил, что ему бы хотелось более быстрых результатов.

Президент Украины отметил, что есть "сложные вопросы". Зеленский сказал, что видит прогресс, так как "количество обстрелов значительно сократилось", но они все еще имеют место.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча Зеленского и Путина.

Президент Украины после саммита заявил, что итог переговоров с Путиным можно охарактеризовать как "ничью".