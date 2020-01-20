Зеленский о названиях улиц и памятниках: Давайте не будем вмешивать политику в этот вопрос

Улицы в Украине стоит называть в честь тех, чьи имена не вызывают конфликтов, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Названия улиц и памятники в Украине – сложный и деликатный вопрос, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel, опубликованном 19 января.

По словам Зеленского, "речь идет о том, как люди с разной историей, с разными взглядами могут жить вместе на практике". Он добавил, что есть герои, которых почитают на западе и в центре Украины, но "есть и другие украинцы, у которых свои герои, которые думают иначе".

Украинский президент подчеркнул, что "понимает разные чувства", поэтому несколько раз "четко говорил": если в Украине такая сложная история, то нужно строить общую историю, искать тех, "чьи имена не вызывают споров ни в настоящем, ни в будущем". Зеленский считает, что улицы стоит называть в честь тех, чьи имена "не вызывают конфликтов".

Президент отметил, что сегодня в Украине "есть свои современные герои – люди, которые творили историю, ученые, люди, которые осваивали космос, великие спортсмены, писатели", и эти имена широко почитаемы во всех уголках Украины. Зеленский добавил: "Давайте не будем вмешивать политику в этот вопрос".

В своем новогоднем обращении к украинцам Зеленский заявил: "В нашем паспорте не указано, "правильный" или "неправильный" украинец. Нет строки "патриот", "малорос", "ватник" или "бандеровец". Там написано "гражданин Украины", у которого есть права и обязанности". Он добавил, что в 2020 году украинцам стоит быть "единой страной каждый день", где "не важно, как называется улица, потому что она освещена и заасфальтирована, где нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен".