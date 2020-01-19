Возле дома родителей Зеленского в Кривом Роге разрисовали памятник жертвам Холокоста – посол Израиля

В полиции Днепропетровской области сообщили, что расследуют как умышленное уничтожение или повреждение имущества инцидент с памятником жертвам Холокоста в Кривом Роге, который разрисовали краской. Посол Израиля в Украине Джоэль Лион отметил, что памятник находится недалеко от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.

18 января в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные зарисовали красной краской текст на памятнике жертвам Холокоста. Об этом в Twitter сообщил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

Он опубликовал фото с камеры наблюдения и обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову, Нацполиции Украины и Министерству иностранных дел с просьбой найти злоумышленника.

Лион указал, что памятник находится недалеко от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.

В полиции области сообщили, что инцидент произошел в Центрально-Городском районе Кривого Рога.

19 января по этому факту открыли уголовное производство. Правоохранители квалифицировали случившееся по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).