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Возле дома родителей Зеленского в Кривом Роге разрисовали памятник жертвам Холокоста – посол Израиля

В полиции Днепропетровской области сообщили, что расследуют как умышленное уничтожение или повреждение имущества инцидент с памятником жертвам Холокоста в Кривом Роге, который разрисовали краской. Посол Израиля в Украине Джоэль Лион отметил, что памятник находится недалеко от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.

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Текст на памятнике закрасили краской
Текст на памятнике закрасили краской
Фото: Joel Lion / Twitter

18 января в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные зарисовали красной краской текст на памятнике жертвам Холокоста. Об этом в Twitter сообщил посол Израиля в Украине Джоэль Лион. 

Он опубликовал фото с камеры наблюдения и обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову, Нацполиции Украины и Министерству иностранных дел с просьбой найти злоумышленника.

Лион указал, что памятник находится недалеко от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.

В полиции области сообщили, что инцидент произошел в Центрально-Городском районе Кривого Рога.

19 января по этому факту открыли уголовное производство. Правоохранители квалифицировали случившееся по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Теги: памятник, Холокост, Кривой Рог, полиция, антисемитизм, вандализм, уголовное производство, Джоэль Лион
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