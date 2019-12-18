МИД Украины обжалует восстановление на службе экс-консула Марущинца, уволенного из-за антисемитизма

Министерство иностранных дел Украины считает действия и публичные высказывания экс-консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата, а также такими, которые нанесли существенный вред международному имиджу и авторитету Украины.

Министерство иностранных дел Украины обжалует восстановление на дипломатической службе бывшего консула Украины в немецком Гамбурге Василия Марущинца, который был уволен из-за антисемитских высказываний. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Украины Екатерины Зеленко, опубликованном 18 декабря на сайте ведомства.

"Как было установлено дисциплинарной комиссией МИД в мае 2018 года, Марущинец неоднократно размещал в социальных сетях материалы, имеющие явные признаки антисемитизма, ксенофобии, разжигания межнациональной розни, шовинизма. В ходе дисциплинарного производства Марущинец письменно подтвердил, что является автором этих позорных публикаций", – заявила Зеленко.

Она напомнила, что 31 мая 2018 года Марущинец был уволен за нарушение присяги госслужащего.

Затем, по словам Зеленко, экс-консул обжаловал увольнение в Окружном админсуде Киева, но суд признал правомерными действия МИД. Это решение Марущинец обжаловал в Шестом апелляционном админсуде, который восстановил его в должности и присудил, чтобы МИД выплатил ему более 230 тыс. грн зарплаты.

Представитель МИД отметила, что ведомство вынуждено было выполнить решение суда.

"МИД продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата, а также такими, которые нанесли существенный вред международному имиджу и авторитету Украины. Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции, МИД 17 декабря 2019 года подал кассационную жалобу в Верховный Суд с целью установления истины в этом резонансном деле", – говорится в комментарии.

Марущинца уволили из-за скандала, который разгорелся после того, как блогер Анатолий Шарий снял на видео открытую для друзей хронику пользователя "Василий Марущинец" в Facebook. На его странице были опубликованы записи "Смерть антифашистам", "Жиды объявили войну Германии еще в марте 1934 года", "Быть фашистом – почетно".

Тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что антисемитам нет места в МИД.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Марущинца должны были уволить еще в 2004 году. "Знал его раньше – настоящее ничтожество! Не судите об Украине по таким людям, как он", – призвал дипломат.