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МИД Украины вернул в свою структуру дипломата Марущинца, которого уволили из-за антисемитизма

Министерство иностранных дел Украины по решению суда выплатило дипломату Василию Марущинцу сумму среднего заработка за время вынужденного почти полуторагодичного прогула в размере 218 184 грн.

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До 31 мая 2018 года Марущинец был консулом Украины в немецком Гамбурге
До 31 мая 2018 года Марущинец был консулом Украины в немецком Гамбурге
Фото: Василь Іванович / Facebook

Министерство иностранных дел Украины выполнило решение Шестого апелляционного административного суда, вернув в свою структуру дипломата Василия Марущинца, который был уволен из-за антисемитизма. Об этом 17 декабря сообщило агентство "Українські новини" со ссылкой на МИД. 

Кроме того, ведомство выплатило дипломату сумму среднего заработка за время вынужденного почти полуторагодичного прогула в размере 218 184 грн.

До 31 мая 2018 года Марущинец был консулом Украины в немецком Гамбурге. Его уволили из-за скандала, который разгорелся после того, как блогер Анатолий Шарий снял на видео открытую для друзей хронику пользователя "Василий Марущинец" в Facebook. На его странице были опубликованы записи "Смерть антифашистам", "Жиды объявили войну Германии еще в марте 1934 года", "Быть фашистом – почетно". Против дипломата открыли дисциплинарное производство, на время расследования его отозвали из Гамбурга.

Тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что антисемитам нет места в МИД

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Марущинца должны были уволить еще в 2004 году. "Знал его раньше – настоящее ничтожество! Не судите об Украине по таким людям, как он", – призвал дипломат.

Марущинец оспорил свое увольнение. В ноябре 2019 года коллегия судей Шестого апелляционного административного суда решила, что Марущинец был уволен незаконно, а в его действиях нет ничего нарушающего присягу госслужащего.

Теги: Германия, Украина, МИД, МИД Украины, антисемитизм, расследование, дипломаты, Василий Марущинец
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