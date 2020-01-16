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МИД оспорил обвинения Израиля в прославлении антисемитизма в Украине

Министерство иностранных дел Украины заявило, что Киев решительно осуждает все формы нетерпимости и антисемитизма.

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МИД Украины ответил на обвинения Израиля
МИД Украины ответил на обвинения Израиля
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Министерство иностранных дел Украины оспорило обвинения МИД Израиля в прославлении антисемитизма в Украине. Официальное заявление украинского министерства было опубликовано 14 января.

МИД Украины заявил, что Киев осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти пытаются бороться с его проявлениями.

"Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в том числе в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины", – говорится в сообщении.

Министерство отметило, что цивилизованные нации должны чествовать всех погибших, а дискуссии оставить для историков и экспертов.

13 января МИД Израиля, критикуя Украину, заявил, что сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом, включая прославление антисемитов и убийц евреев, не являются внутренним делом страны.

"Лица, ответственные за убийства евреев во время Холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи Украинского национального движения недавно стали объектом публичного прославления в Украине. В ответ на это МИД Израиля выражает свое осуждение", – говорится в заявлении.

2 января посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэль Лион заявили, что лидеры ОУН Степан Бандера и Андрей Мельник, а также писатели Ивана Липа и его сын Юрий являются историческими фигурами, "которые нужно раз и навсегда осудить". Они выразили недовольство тем, что в декабре 2019 года Львовский горсовет выделил средства на почтение памяти Бандеры, Мельника, а также Ивана и Юрия Лип, а Киевская горгосадминистрация 1 января 2020 года вывесила баннер с изображением Бандеры.

3 января спикер МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяют и чтят память своих героев.

9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля заявил, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа являются одним из приоритетных направлений государственной политики Украины.

Теги: Украина, Израиль, Холокост, МИД Украины, антисемитизм, Степан Бандера, ОУН, погромы, обвинения
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