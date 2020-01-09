Посол Украины в Израиле донес позицию Киева о контрпродуктивности дискуссии по внутриукраинским вопросам

Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа – одно из приоритетных направлений государственной политики Украины, заявил на встрече в израильском министерстве иностранных дел посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко.

Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко на встрече в израильском министерстве иностранных дел донес позицию Киева в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 года, сообщила 9 января в Facebook пресс-служба украинской дипмиссии в Израиле.

"9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля донес до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом по внутренним вопросам украинской политики, в частности в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 года", – сказано в сообщении.

Посол Украины отметил, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины.

"Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов", – добавил он.

2 января посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэль Лион заявили, что лидеры ОУН Степан Бандера и Андрей Мельник, а также писатели Ивана Липа и его сын Юрий являются историческими фигурами, "которые нужно раз и навсегда осудить". Они выразили недовольство тем, что в декабре 2019 года Львовский горсовет выделил средства на почтение памяти Бандеры, Мельника, а также Ивана и Юрия Лип, а Киевская горгосадминистрация 1 января 2020 года вывесила баннер с изображением Бандеры.

3 января спикер МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяют и чтят память своих героев.

Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма, был руководителем фракции ОУН(б). Проведение маршей националистов в день его рождения 1 января – традиция во многих городах Украины. В Киеве 1 января прошло факельное шествие в его честь.