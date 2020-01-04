"Каждый народ самостоятельно определяет своих героев". В МИД Украины ответили на упреки в чествовании Бандеры

Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Джоэль Лион выразили недовольство тем, что в декабре 2019-го – начале января 2020 года провели мероприятия, посвященные чествованию памяти лидеров ОУН Степана Бандеры и Андрея Мельника, а также писателя Ивана Липы и его сына Юрия. Спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики.

Бартош и Цихоцкий назвали Бандеру одним из деятелей, которых "нужно раз и навсегда осудить" Фото: ЕРА

Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чтит память своих героев, сказала спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в комментарии УНН 3 января.

Таким образом она отреагировала на заявление послов Польши и Израиля Бартоша Цихоцкого и Джоэля Лиона от 2 января по поводу проведения в Украине мероприятий, посвященных чествованию памяти лидеров ОУН Степана Бандеры и Андрея Мельника, а также писателя Ивана Липы и его сына Юрия.

Дипломаты утверждали, что это "фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить".

"Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа - одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев", – подчеркнула Зеленко.

Она отметила, что Украина осознает факт существования "деятелей, институтов и даже стран", которые заинтересованы в том, чтобы вопросы чествования национальных героев и важных дат "и в дальнейшем были предметом раздора" между украинцами и другими народами.

Зеленко назвала "самым важным достоянием, значение которого трудно переоценить" дружеские и партнерские отношения Украины с Польшей и Израилем.

"И мы должны стоять на его страже, предотвращать любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношениях, в частности на фоне разночтений и подходов к исторической памяти. Цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков", – подытожила она.

Мельник – полковник армии Украинской народной республики, возглавлял консервативную фракцию ОУН (мельниковскую). Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма, был руководителем фракции ОУН(б). Проведение маршей националистов в день его рождения 1 января – традиция во многих городах Украины. В Киеве 1 января прошло факельное шествие в его честь.

Иван Липа – украинский писатель, медик и государственный деятель, был министром здравоохранения УНР и министром культов и вероисповеданий Директории УНР. Его сын Юрий – писатель и общественный деятель, идеолог украинского национализма.