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В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры. Фоторепортаж

Сегодня 21.44
Вечером 1 января в Киеве по случаю 111-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры около тысячи человек прошли шествием по центральным улицам от памятника Тарасу Шевченко к зданию Киевской городской государственной администрации, где состоялось вече. В полиции сообщили, что нарушений общественного порядка не зафиксировали. Публичную безопасность обеспечивало 250 правоохранителей.
Теги: Киев, Украина, полиция, Степан Бандера, ОУН, шествие
 

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Шествие началось около 18.00
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В Киеве на факельное шествие в честь Бандеры вышли около 2 тыс. человек, полицейские усилили меры безопасности
Сегодня 19.16
По случаю 111-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры около 2 тыс. человек двинулись шествием от памятника Тарасу Шевченко и идут по центральным улицам к зданию Киевской городской государственной администрации, где состоится вече.
Националисты вывесили баннеры "Какой на...уй Московский?" и "Нет московскому реваншу!" на проспекте Бандеры в Киеве. Фоторепортаж
27 июня, 2019 01.39  
26 июня группа представителей националистических организаций вывесила баннеры "Какой на...уй Московский?" и "Нет московскому реваншу!" на пешеходном мосту на проспекте Бандеры в Киеве. Таким образом они протестовали против решения Окружного административного суда Киева, который признал незаконным присвоение Московскому проспекту имени Степана Бандеры, а проспекту Николая Ватутина – имени Романа Шухевича, сообщается на сайте "Национального корпуса". В заявлении партии, которое опубликовал в Facebook ее пресс-секретарь Роман Чернышев, сказано, что националисты дают власти возможность "повернуть ситуацию в законное русло" и "не станут молча наблюдать за реализацией сценария реванша". Мэр Киева Виталий Кличко уже заявил, что решение суда будет обжаловано и что на следующей сессии Киевсовет еще раз "по процедуре" примет решение о переименовании двух этих проспектов.
В суде заявили, что при рассмотрении дела принимали во внимание значительный общественный интерес
ПОЛИТИКА
"Нарушение процедуры". В Окружном админсуде Киева объяснили, почему отменили переименование проспектов Бандеры и Шухевича
26 июня, 2019 15.35
В Окружном административном суде Киева заявили об отсутствии надлежащего обоснования при принятии депутатами Киевского горсовета решения о присвоении Московскому проспекту имени Степана Бандеры, а проспекту Николая Ватутина – имени Романа Шухевича.
Кандидатуру Дробовича Кабмин еще не утвердил
ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА
Победитель конкурса на должность главы Института нацпамяти о Бандере и Шухевиче: Вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге
16 декабря, 2019 12.02
В вопросе героизации представителей национально-освободительной борьбы середины XX века, таких как Степан Бандера и Роман Шухевич, никто не должен оперировать штампами советской пропаганды, но, с другой стороны, никто не может игнорировать объективные факты. Об этом заявил победитель конкурса на пост директора Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
 
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