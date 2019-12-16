Победитель конкурса на должность главы Института нацпамяти о Бандере и Шухевиче: Вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге

В вопросе героизации представителей национально-освободительной борьбы середины XX века, таких как Степан Бандера и Роман Шухевич, никто не должен оперировать штампами советской пропаганды, но, с другой стороны, никто не может игнорировать объективные факты. Об этом заявил победитель конкурса на пост директора Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Украинскому народу нужно объяснить, почему руководители национально-освободительной борьбы середины XX века Степан Бандер и Роман Шухевич важны для одной части общества и токсичны для другой. Такое мнение в интервью "Радіо Свобода" 13 декабря высказал победитель конкурса на пост главы Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Прежде всего, надо объяснить обществу, почему эти люди, эти герои важны для одной части общества, и разобраться, почему они токсичны для другой. Рассказать, как работала советская пропаганда. Просто вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, никто никому не может навязывать героев – одна сторона другой и наоборот. Поэтому по этим героям должно быть понимание, чтобы во Львове, Киеве, Ивано-Франковске могли объяснить, почему для тех или иных людей те или иные герои важны. Никто не должен оперировать штампами советской пропаганды, но, с другой стороны, никто не может игнорировать объективные факты", – подчеркнул Дробович.

Он сказал, что среди приоритетов Института национальной памяти – завершение декоммунизации, расширение тематики, усиление международного диалога по исторической памяти. Кроме того, в УИНП намерены больше говорить об исторических личностях, которые объединяют украинцев.

По мнению Дробовича, предыдущее руководство института особое внимание уделяло тематике Второй мировой войны, сложным историческим событиям, вопросам и фигурам, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе, являются конфликтными в диалоге Украины с Польшей и Израилем. Рассеивалось много советских мифов и стереотипов о тех или иных украинских деятелях.

Теперь Институт нацпамяти займется также такими темами, как депортация, шестидесятники, Холокост, АТО/ООС и память об истории до ХХ века, добавил победитель конкурса на пост главы УИНП.

Дробович, будучи кандидатом на должность главы института, говорил в опубликованном 20 ноября интервью "Исторической правде", что ему нравятся "не все решения и методы" команды бывшего руководителя УИНП Владимира Вятровича.

"Некоторые вещи хочется переделать или завершить по-другому. Но следует отдать должное этим людям – это едва ли не первый случай в истории украинского независимого государства, когда кто-то так страстно и решительно осуществлял гуманитарную политику. Они имели волю, силу и действие. Понравилось это большинству граждан? На этот счет есть вопросы", – отмечал он.

Также Дробович говорил, что процесс декоммунизации еще не завершен, и заявлял о необходимости сделать официальную политику памяти в Украине более взвешенной и либеральной.

После победы Дробовича Вятрович предположил, что "в национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев".

Кабмин утвердил итоги конкурса, однако назначат Дробовича на пост главы УИНП только после проведения спецпроверки.