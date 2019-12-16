Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Победитель конкурса на должность главы Института нацпамяти о Бандере и Шухевиче: Вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге

В вопросе героизации представителей национально-освободительной борьбы середины XX века, таких как Степан Бандера и Роман Шухевич, никто не должен оперировать штампами советской пропаганды, но, с другой стороны, никто не может игнорировать объективные факты. Об этом заявил победитель конкурса на пост директора Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кандидатуру Дробовича Кабмин еще не утвердил
Кандидатуру Дробовича Кабмин еще не утвердил
Фото: Nick Davydiuk / Facebook

Украинскому народу нужно объяснить, почему руководители национально-освободительной борьбы середины XX века Степан Бандер и Роман Шухевич важны для одной части общества и токсичны для другой. Такое мнение в интервью "Радіо Свобода" 13 декабря высказал победитель конкурса на пост главы Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Прежде всего, надо объяснить обществу, почему эти люди, эти герои важны для одной части общества, и разобраться, почему они токсичны для другой. Рассказать, как работала советская пропаганда. Просто вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, никто никому не может навязывать героев – одна сторона другой и наоборот. Поэтому по этим героям должно быть понимание, чтобы во Львове, Киеве, Ивано-Франковске могли объяснить, почему для тех или иных людей те или иные герои важны. Никто не должен оперировать штампами советской пропаганды, но, с другой стороны, никто не может игнорировать объективные факты", – подчеркнул Дробович.

Он сказал, что среди приоритетов Института национальной памяти – завершение декоммунизации, расширение тематики, усиление международного диалога по исторической памяти. Кроме того, в УИНП намерены больше говорить об исторических личностях, которые объединяют украинцев.

По мнению Дробовича, предыдущее руководство института особое внимание уделяло тематике Второй мировой войны, сложным историческим событиям, вопросам и фигурам, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе, являются конфликтными в диалоге Украины с Польшей и Израилем. Рассеивалось много советских мифов и стереотипов о тех или иных украинских деятелях.

Теперь Институт нацпамяти займется также такими темами, как депортация, шестидесятники, Холокост, АТО/ООС и память об истории до ХХ века, добавил победитель конкурса на пост главы УИНП.

Дробович, будучи кандидатом на должность главы института, говорил в опубликованном 20 ноября интервью "Исторической правде", что ему нравятся "не все решения и методы" команды бывшего руководителя УИНП Владимира Вятровича. 

"Некоторые вещи хочется переделать или завершить по-другому. Но следует отдать должное этим людям – это едва ли не первый случай в истории украинского независимого государства, когда кто-то так страстно и решительно осуществлял гуманитарную политику. Они имели волю, силу и действие. Понравилось это большинству граждан? На этот счет есть вопросы", – отмечал он.

Также Дробович говорил, что процесс декоммунизации еще не завершен, и заявлял о необходимости сделать официальную политику памяти в Украине более взвешенной и либеральной. 

После победы Дробовича Вятрович предположил, что "в национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев".

Кабмин утвердил итоги конкурса, однако назначат Дробовича на пост главы УИНП только после проведения спецпроверки.

Теги: Украина, Степан Бандера, Украинский институт национальной памяти, декоммунизация, Роман Шухевич, Антон Дробович
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS