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В Киеве на факельное шествие в честь Бандеры вышли около 2 тыс. человек, полицейские усилили меры безопасности

По случаю 111-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры около 2 тыс. человек двинулись шествием от памятника Тарасу Шевченко и идут по центральным улицам к зданию Киевской городской государственной администрации, где состоится вече.

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Шествие началось около 18.00
Шествие началось около 18.00
Фото: hromadske.ua

Вечером 1 января в Киеве началось факельное шествие по случаю 111-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры, сообщает LB.ua.

По состоянию на 18.00 на шествие собрались около 2 тыс. людей. Преимущественно это представители "Конгресса украинских националистов", ВО "Свобода", "Тризуба".

"Украинская правда" пишет, что участники двинулись шествием от памятника Тарасу Шевченко и идут по центральным улицам к зданию Киевской городской государственной администрации, где состоится вече.

В столичной полиции информировали, что в связи с шествием усилили меры безопасности в центре города.

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Проведение маршей националистов в день его рождения – традиция во многих городах Украины.

Теги: ВО Свобода, Киев, Украина, полиция, Степан Бандера, ОУН, правоохранители, шествие, безопасность
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