Сенцов: Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина

Бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил, что ему не безразлично название улиц в его городе. Он отметил, что лучше называть их именем украинского националиста Степана Бандеры, чем советского диктатора Иосифа Сталина.

Бывший украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов заявил, что хочет, чтобы улицы назывались именем украинского националиста Степана Бандеры, а не советского диктатора Иосифа Сталина. Об этом он написал в Facebook 1 января, в день рождения Бандеры.

"Я желаю всем нам одного – победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее у нас не будет своей страны. Потому что мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своем городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина. И, к слову, Степан Андреевич, с праздником!" – сказано в посте.

7 июня 2016 года депутаты Киевского горсовета проголосовали за переименование столичного Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. 1 июня 2017 года Киевсовет проголосовал за переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича. Решения были приняты в рамках пакета законов о декоммунизации.

25 июня 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск ряда общественных организаций и признал незаконным переименование киевских проспектов.

В декабре экс-директор Украинского института национальной памяти, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович сообщил, что апелляционный суд признал законным переименование двух киевских проспектов в честь Бандеры и Шухевича.

Сенцову после освобождения из российской тюрьмы купили квартиру в Киеве.