Сенцов: Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина

Бывший украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов заявил, что хочет, чтобы улицы назывались именем украинского националиста Степана Бандеры, а не советского диктатора Иосифа Сталина. Об этом он написал в Facebook 1 января, в день рождения Бандеры.
"Я желаю всем нам одного – победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее у нас не будет своей страны. Потому что мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своем городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина. И, к слову, Степан Андреевич, с праздником!" – сказано в посте.
7 июня 2016 года депутаты Киевского горсовета проголосовали за переименование столичного Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. 1 июня 2017 года Киевсовет проголосовал за переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича. Решения были приняты в рамках пакета законов о декоммунизации.
25 июня 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск ряда общественных организаций и признал незаконным переименование киевских проспектов.
В декабре экс-директор Украинского института национальной памяти, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович сообщил, что апелляционный суд признал законным переименование двух киевских проспектов в честь Бандеры и Шухевича.
Сенцову после освобождения из российской тюрьмы купили квартиру в Киеве.