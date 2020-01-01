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Сенцов: Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина

Бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил, что ему не безразлично название улиц в его городе. Он отметил, что лучше называть их именем украинского националиста Степана Бандеры, чем советского диктатора Иосифа Сталина.

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Сенцов: Степан Андреевич, с праздником
Сенцов: Степан Андреевич, с праздником
Фото: ЕРА

Бывший украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов заявил, что хочет, чтобы улицы назывались именем украинского националиста Степана Бандеры, а не советского диктатора Иосифа Сталина. Об этом он написал в Facebook 1 января, в день рождения Бандеры.

"Я желаю всем нам одного – победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее у нас не будет своей страны. Потому что мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своем городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина. И, к слову, Степан Андреевич, с праздником!" – сказано в посте.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/2746063445477174

7 июня 2016 года депутаты Киевского горсовета проголосовали за переименование столичного Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. 1 июня 2017 года Киевсовет проголосовал за переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича. Решения были приняты в рамках пакета законов о декоммунизации.

25 июня 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск ряда общественных организаций и признал незаконным переименование киевских проспектов.

В декабре экс-директор Украинского института национальной памяти, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович сообщил, что апелляционный суд признал законным переименование двух киевских проспектов в честь Бандеры и Шухевича.

Сенцову после освобождения из российской тюрьмы купили квартиру в Киеве.

Теги: Иосиф Сталин, Степан Бандера, Олег Сенцов, националисты, декоммунизация
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