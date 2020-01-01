Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с новым, 2020-м, годом. Видео поздравления опубликовал Офис президента в YouTube. Поздравление длилось более 13 минут. "Дорогие украинцы! Обычно в новогоднем поздравлении президенты рассказывают нам о росте ВВП, падении инфляции, имплементации, диверсификации и других очень непонятных терминах. Одним словом, убеждают, что на самом деле мы стали жить лучше, просто пока вы этого не заметили. И поэтому очень часто во время обращения президента мы выключаем звук, ждем, пока он завершит свою сказку, чтобы наконец перейти к шампанскому, бутербродам со шпротами и оливье. Сегодня будет иначе. Давайте сегодня каждый честно ответит сам себе на важный вопрос: кто я?" – сказал президент. В поздравлении также приняли участие артисты Олег Винник, Михаил Хома (Dzidzio), Нина Матвиенко, Алина Паш, Сергей Бабкин, телеведущая Мария Ефросинина и другие. "5 канал" и канал "Прямий" показали поздравление главы государства после полуночи. До этого они транслировали поздравление пятого президента Петра Порошенко.
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