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События

В Азии и Австралии встретили 2020 год. Фоторепортаж

Сегодня 22.59
Страны Океании и большая часть государств Азии уже встретили 2020 год. Фотографии из государств, где уже наступил Новый год, публикует агентство EPA.
Теги: Новый год, Австралия, Азия
 

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