Волонтеры приготовили более 4 тонн оливье для украинских военных

На приготовление традиционного новогоднего салата для украинских военных ушло около трех дней.

Волонтеры приготовили для украинских военных более 4 тонн салата оливье к Новому году, говорится в сюжете ТСН, вышедшем в эфир 31 декабря.

На приготовление традиционного новогоднего блюда ушло около трех дней; салат не заправляли майонезом, чтобы на более длительное время сохранить его свежесть.

Расфасованный в пластиковые контейнеры оливье передали на фронт военнослужащим, которые встречают 2020 год на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.