Сенцов: Не забывайте про Маркива

Украинский режиссер Олег Сенцов поздравил львовян и нацгвардейцев с Новым годом и призвал не забывать про украинца Виталия Маркива, которого в Италии содержат в тюрьме за убийство журналиста на Донбассе.

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов призвал в размещенном 30 декабря в Facebook видеообращении не забывать про находящегося в итальянской тюрьме украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

"Я проездом во Львове. Хочу поздравить всех львовян с Рождеством и Новым годом... Также поздравить всех нацгвардейцев Украины и лично часть 4114 с этим праздником. Всего вам наилучшего в следующем году, вам и вашим семьям. И еще – не забывайте про Виталия Маркива. Свободу Виталию Маркиву", – сказал он.

Запись он сделал возле въезда в часть Национальной гвардии.

В посте он написал, что планирует встретить Новый год в Карпатах.

Украинского нацгвардейца Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии прокуроров, Маркив с горы Карачун передал командованию данные о местонахождении журналистов, после чего произошел обстрел, в ходе которого Роккелли погиб.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

20 ноября Украина подала жалобу на приговор Маркиву. Ее рассмотрение ожидается весной 2020 года.