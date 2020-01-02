Послы Польши и Израиля осудили чествование памяти Бандеры, Мельника и Лип в Украине

Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Джоэль Лион выразили недовольство тем, что в декабре 2019 года Львовский горсовет выделил средства на почтение памяти лидеров ОУН Степана Бандеры и Андрея Мельника, а также писателя Ивана Липы и его сына Юрия, а Киевская госгорадминистрация 1 января вывесила баннер с изображением Бандеры.

Посол Польши Украине Бартош Цихоцкий и его коллега из Израиля Джоэль Лион раскритиковали проведение в Украине мероприятий, посвященных чествованию памяти лидеров ОУН Степана Бандеры и Андрея Мельника, а также писателя Ивана Липы и его сына Юрия.

Об этом идет речь в совместном заявлении Цихоцкого и Лиона, опубликованном на сайте посольства Польши в Киеве.

"С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в частности Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить", – заявили послы.

Дипломаты недовольны тем, что 24 декабря Львовский горсовет выделил средства на почтение памяти Бандеры, Мельника, а также Ивана и Юрия Лип, а КГГА 1 января вывесила баннер с изображением Бандеры.

"Мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки является оскорблением и приводит к противоположного желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов", – заявили Цихоцкий и Лион.

Мельник – полковник армии Украинской народной республики, возглавлял консервативную фракцию ОУН (мельниковскую). Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма, был руководителем фракции ОУН(б). Проведение маршей националистов в день его рождения 1 января – традиция во многих городах Украины. В Киеве 1 января прошло факельное шествие в его честь.

Иван Липа – украинский писатель, медик и государственный деятель, был министром здравоохранения УНР и министром культов и вероисповеданий Директории УНР. Его сын Юрий – писатель и общественный деятель, идеолог украинского национализма.