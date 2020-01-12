Израильский сайт сообщил об избиении евреев в Умани. Украинская полиция не подтвердила факт телесных повреждений

11 января израильский сайт Yeshiva World News заявил, что в Умани группа из 30 украинцев напала и избила четырех евреев. По данным Нацполиции Украины, хасиды в больницу не обращались.

В ночь на 11 января в Умани Черкасской области возле могилы цадика Нахмана украинцы на почве антисемитизма избили евреев. Об этом сообщил со ссылкой на свидетелей израильский сайт Yeshiva World News.

По версии издания, евреев "безжалостно" избивала группа из порядка 30 "украинских бандитов", у которых были ножи и дубинки.

После этого якобы четыре еврея "были доставлены в ближайшую больницу".

12 января Национальная полиция Украины опровергла информацию о больнице.

"Установлено, что информация в сети интернет о том, что в больницу с телесными повреждениями обратились четверо хасидов, не соответствует действительности. Представителям Нацполиции такие данные в больнице не подтвердили. Также с заявлениями о совершении правонарушений в связи с конфликтом между местными жителями и хасидами никто не обращался", – сказано в сообщении.

Украинские правоохранители отметили, что в Умани находятся представители разных служб, "чтобы выяснить обстоятельства конфликтной ситуации с участием хасидов и местных жителей".

Могила цадика Нахмана в Умани является священной для хасидов, ежегодно в сентябре в день рождения Нахмана сюда съезжаются сторонники иудаизма.