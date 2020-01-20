На форум в Давос поедут 23 нардепа от "Слуги народа"

На Всемирный экономический форум в Давос от фракции партии "Слуга народа" отправятся глава фракции Давид Арахамия, его заместители Александр Корниенко и Евгения Кравчук, депутаты Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие.

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 22-го по 24 января Фото: ЕРА

23 народных депутата из парламентской фракции "Слуга народа" поедут на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу фракции.

Так, в Давос отправятся глава фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, депутаты Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие.

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 22-го по 24 января.