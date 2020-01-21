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Браудер заявил, что спецслужбы Швейцарии сорвали нацеленную против него российскую спецоперацию

Спецслужбы Швейцарии задержали в Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум, двух российских шпионов, которые представились сантехниками. Предполагаемой целью покушения был основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.

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Браудер один из инициаторов принятия "законов Магнитского"
Браудер – один из инициаторов принятия "законов Магнитского"
Фото: Bill Browder / Twitter

Швейцарские спецслужбы сорвали российскую операцию по задержанию основателя британского фонда Hermitage Capital, британского бизнесмена Уильяма Браудера. Об этом он сам рассказал в своем Twitter.

"Швейцарские службы безопасности помешали российской шпионской операции в Давосе, возможно, нацеленной на меня", – написал Браудер.

Швейцарское издание Tagesanzeiger сегодня написало, что двух возможных российских шпионов полиция кантона Граубюнден остановила перед встречей с высокопоставленными политиками и представителями бизнеса, которая проходила в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Они представились сантехниками.

В ходе задержания россияне показали свои дипломатические паспорта. 

В интервью Reuters Браудер сказал, что "сантехники" с дипломатическими паспортами уже покинули Швейцарию.

Браудер был одним из инициаторов принятия в СШАКанаде и ряде других стран "законов Магнитского", которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека. В РФ Браудер был дважды заочно осужден и оба раза приговорен к девяти годам колонии (по обвинению в налоговых махинациях и неуплате налогов).

Он заявлял, что у него есть доказательства вывода в Европу доходов от мошеннических действий граждан России на $230 млн.

Аудитор Hermitage Capital Магнитский, заявивший о существовании этих схем, умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от проблем с сердцем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить его замолчать по поводу обнаруженных им налоговых злоупотреблений сотрудниками правоохранительных органов.

Браудер часто критикует российские власти. Он считает президента РФ Владимира Путина самым богатым человеком в мире и оценивает его состояние в $200 млрд.

Бизнесмену заочно предъявили обвинение по ст. 210 (создание организованного преступного сообщества) Уголовного кодекса РФ, он заочно арестован по этому делу. Одновременно Следственный комитет России расследует дело об убийстве в Великобритании финансиста Александра Перепеличного, обвинения по нему Браудеру пока не предъявлены.

В апреле 2019 года МВД России обратилось в Интерпол с запросом о розыске Браудера.

Теги: Россия, Всемирный экономический форум, Давос, Швейцария, разведка, покушение, спецслужбы, задержание, Уильям Браудер
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