Юристы Трампа заявили, что обе статьи импичмента должны быть отклонены

Статьи импичмента президента США Дональда Трампа, выдвинутые Палатой представителей, являются опасной атакой на право американского народа свободно выбирать своего президента, заявили юристы Трампа.

Президент США Дональд Трамп отвергает все обвинения по делу о его импичменте. Об этом говорится в заявлении его адвокатов Джея Секулова и Пета Сиполлони, опубликованном Белым домом 18 января.

"Статьи импичмента, представленные Палатой представителей, являются опасной атакой на право американского народа свободно выбирать своего президента. Это наглая и незаконная попытка отменить результаты выборов 2016 года и помешать выборам 2020 года – всего через несколько месяцев... Безрассудная одержимость импичментом президента началась в день его инаугурации и продолжается по сей день", – говорится в сообщении Белого дома.

Адвокаты заявили, что статьи импичмента "конституционно недействительны".

"Ничто в этих статьях не может позволить даже начинать рассмотрение вопроса об отстранении от должности должным образом избранного президента", – сказали они.

Юристы заявили, что первая статья обвинения – злоупотребление властью – должна быть отклонена, так как в ней "нет никаких преступлений, не говоря уже о тяжких преступлениях и проступках, как того требует конституция". Они утверждают, что стенограммы телефонных разговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским от 21 апреля и 25 июля "абсолютно ясно свидетельствуют, что президент США не сделал ничего плохого". Также юристы ссылаются на то, что сам Зеленский отрицал какое-либо давление на него. Кроме того, в ответе говорится, что "президентские встречи проходили в обычном порядке и помощь в области безопасности [Украине] была отправлена, причем правительство Украины не объявляло о каких-либо расследованиях".

Что касается второй статьи обвинений – препятствования расследованию в Конгрессе –адвокаты заявили, что эта мысль "абсурдна".

"Президент Трамп действовал с необычайной и беспрецедентной прозрачностью, рассекретив и выпустив стенограмму звонка от 25 июля, который лежит в основе этого вопроса", – говорится в ответе.

Также юристы заявили, что Конгресс выдавал повестки для дачи показаний свидетелям без голосования и не стремился соблюдать их выполнение.

"Статьи импичмента нарушают конституцию. Они неполноценны во всей их полноте. Они являются результатом недействительных судебных разбирательств, которые грубо отрицают президентские права из-за процессуальных действий. Они опираются на опасные искажения конституции, которые могут нанести долгосрочный ущерб нашей структуре правительства", – подчеркнули адвокаты Трампа.

Они заявили, что обе статьи должны быть отклонены.

24 сентября спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

На заседании 18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

Сенат 16 января начал процесс по делу об импичменте Трампа. Законодатели Палаты представителей внесли в Сенат статьи об импичменте и зачитали обвинения.

18 января члены Палаты представителей США передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента Трампа.