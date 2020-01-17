Пионтковский: Психологически важно, чтобы три – четыре сенатора-республиканца проголосовали за импичмент Трампу

Если три – четыре сенатора-республиканца проголосуют за импичмент президенту США Дональду Трампу, это будет психологически важным результатом. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил российский политолог Андрей Пионтковский.

"Голосование в Сенате будет проходить по партийным линиям. Независимо от старых или новых доказательств, которые будут предъявлены Палатой представителей. Поэтому хорошим результатом было бы, если бы три – четыре сенатора – республиканца проголосовали за импичмент. Это психологически важно. Если, к примеру, импичмент поддержит 51 сенатор из 100 – это уже большинство. Другое дело, что это не имело бы никаких юридических последствий. Ведь для отстранения Трампа от власти необходимо 67 голосов", – подчеркнул Пионтковский.

По его словам, рассмотрение импичмента в Сенате важно в контексте выборов президента США в этом году.

"Рассмотрение вопроса в Сенате носит не юридический, а чисто политический характер. Оно важно лишь в контексте грядущей предвыборной кампании – насколько Трамп будет дискредитирован, насколько убедительны будут его обвинители и так далее. Это все скажется на избирателях, которые еще колеблются. А заявления [соратника личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани] Льва Парнаса ни на что не повлияют – ничего нового он не сказал", – отметил Пионтковский.

Парнас в интервью MSNBC заявил, что Трамп лгал, когда говорил обо всех попытках оказать давление на Украину. По его словам, американский президент отказался ехать в Польшу, где должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за того, что тот не сделал заявление о расследовании дела компании Burisma, в совет директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер. Также он рассказал, что вел переговоры с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем по поводу получения информации, компрометирующей Байдена.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что не верит заявлениям Парнаса.

Бизнесмены Парнас и Игорь Фруман были арестованы в октябре 2019 года. Их подозревают в сговоре с целью мошенничества с финансированием избирательной кампании, ложных заявлениях в Федеральную избирательную комиссию и фальсификации документов.

Экс-посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович заявила на слушании в комитете Конгресса США, что украинский министр внутренних дел Арсен Аваков сказал ей, будто бизнесмены Парнас и Фруман были заинтересованы в ее отставке.

22 июля вышло совместное расследование издания BuzzFeed и журналистского консорциума по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. В нем говорилось, что Парнас и Фруман причастны к отзыву Йованович. Кроме того, сообщалось, что Парнас рассказал журналистам, как зимой 2019 года устроил переговоры Джулиани с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

Затем при участии Фрумана и Парнаса были организованы две встречи Джулиани с тогдашним главой ГПУ Юрием Луценко. Темой разговоров были материалы следственных органов Украины о возможной связи политической деятельности вероятного соперника Трампа на выборах в 2020 году Байдена с работой его сына Хантера в украинской компании Burisma. По информации журналистов, в планы бизнесменов входила организация контактов Джулиани с Зеленским.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.