"Нужно было пообещать ему кое-что". Соратник Джулиани рассказал, почему обращался к Фирташу

Журналист Джон Соломон сообщил, что украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ может предоставить информацию о расследовании дела компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден – сын экс-вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщил американский бизнесмен Лев Парнас, который является соратником адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Парнас: Чтобы получить какую-то информацию от Фирташа, мы должны были пообещать ему кое-что Фото: ЕРА

Американский бизнесмен, соратник личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани Лев Парнас заявил, что вел с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем переговоры о получении информации, компрометирующей расследование российского вмешательства в выборы президента США, которым занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.

Он сказал об этом в интервью каналу MSNBC, которое вышло в эфир 15 января.

"Мы пытались наладить связи [в Украине]. Я получил определенные документы от Джона Соломона (журналист издания The Hill, который в марте брал интервью у тогдашнего генпрокурора Украины Юрия Луценко. – "ГОРДОН")... Чтобы получить какую-то информацию от Фирташа, мы должны были пообещать ему кое-что. Что касалось Фирташа, то это кое-что состояло в том, чтобы сказать ему, что его дело [об экстрадиции в США] здесь не имеет перспектив и его безосновательно преследуют. И еще – что его дело можно было бы решить", – сказал он.

По словам Парнаса, Соломон сказал, что Фирташ может предоставить информацию о расследовании дела компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден – сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

Парнас отметил, что между делами Фирташа и Burisma есть связь, так как целью было объявление Украиной расследования против Байдена, который может стать соперником президента США Дональда Трампа на выборах в 2020 году.

Также он сообщил, что получил $1 млн, а из этих денег платили юристам DiGenova & Toensing, которые защищали Фирташа

15 октября американское издание Time сообщило, что адвокаты Фирташа передали Джулиани "неоднозначный" пакет документов, в которых содержалась дискредитирующая Джо Байдена и бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера информация. По данным журналистов, адвокаты компании DiGenova & Toensing начали представлять интеерсы Фирташа, а до этого сотрудничали с Джулиани. На просьбу Time прокомментировать ситуацию адвокат Трампа ответил, что "не представляет Фирташа" и "никогда не встречался с ним". Фирташ заявил, что не помогал Джулиани собирать компромат на Байдена.

Бизнесмены Парнас и Игорь Фруман были арестованы в октябре 2019 года. Их подозревают в сговоре с целью мошенничества с финансированием избирательной кампании, ложных заявлениях в Федеральную избирательную комиссию и фальсификации документов.

Бывшая посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович заявила на слушании в комитете Конгресса США, что украинский министр внутренних дел Арсен Аваков сказал ей, будто бизнесмены Парнас и Фруман были заинтересованы в ее отставке.

22 июля вышло совместное расследование издания BuzzFeed и журналистского консорциума по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. В нем говорилось, что Парнас и Фруман причастны к отзыву Йованович. Кроме того, сообщалось, что Парнас рассказал журналистам, как зимой 2019 года устроил переговоры Джулиани с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

Затем при участии Фрумана и Парнаса были организованы две встречи Джулиани с Луценко. Темой разговоров были материалы следственных органов Украины о возможной связи политической деятельности Джо Байдена с работой его сына Хантера в украинской компании Burisma. По информации журналистов, в планы бизнесменов входила организация контактов Джулиани с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma.

Адвокат Парнаса заявил 23 ноября, что его клиент согласился дать показания на публичных слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Парнас намерен рассказать о том, как конгрессмен от Республиканской партии Девин Нуньес и Шокин обсуждали возможность найти компрометирующую информацию на Джо Байдена. Парнас предоставил Конгрессу США записи, связанные с Украиной.

На заседании 18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.