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Парнас получил от Фирташа $1 млн – сторона обвинения

Бизнес-партнер личного адвоката президента США Руди Джулиани Лев Парнас скрыл информацию о своих финансах, в том числе о переводе $1млн со счета в России в сентябре. Получателем средств была заявлена супруга Парнаса Светлана, платеж поступил от адвоката украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, сообщили прокуроры, которые ведут дело Парнаса.

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Получателем денег была жена Парнаса Светлана
Получателем денег была жена Парнаса Светлана
Фото: ЕРА

Прокуроры в суде по делу помощника личного адвоката президента США Руди Джулиани Льва Парнаса заявили, что он получил от юриста украинского олигарха Дмитрия Фирташа $1 млн и скрыл этот факт. Об этом 17 декабря сообщило агентство Reuters.

Парнаса, которому инкриминируют финансовые злоупотребления, отпустили под залог после его ареста в октябре. Он находится под домашним арестом во Флориде.

После обнародованного факта сторона обвинения потребовала вернуть бизнесмена за решетку, однако суд отказался удовлетворить ходатайство прокуроров.

По данным обвинения, Парнас не сообщил, что получил $1 млн со счета в России в сентябре, за месяц до того, как ему предъявили обвинения. Парнас это отрицает. 

Счет был открыт в банке на имя его жены, Светланы Парнас. Помощник прокурора США Ревекка Доналески заявила в суде, что оплату осуществили от имени Фирташа, и она предназначалась именно бизнесмену.

Адвокат бизнесмена сказал, что Парнас "не имеет постоянных отношений с мистером Фирташем".

Бизнесмены Парнас и Игорь Фруман были арестованы в октябре 2019 года. Их подозревают в сговоре с целью мошенничества с финансированием избирательной кампании, ложных заявлениях в Федеральную избирательную комиссию и фальсификации документов.

Бывшая посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович заявила на слушании в комитете Конгресса США, что украинский министр внутренних дел Арсен Аваков сказал ей, будто бизнесмены Парнас и Фруман были заинтересованы в ее отставке.

22 июля вышло совместное расследование издания BuzzFeed и журналистского консорциума по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. В нем говорилось, что Парнас и Фруман причастны к отзыву Йованович. Кроме того, сообщалось, что Парнас рассказал журналистам, как зимой 2019 года устроил переговоры Джулиани с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

Затем при участии Фрумана и Парнаса были организованы две встречи Джулиани с тогдашним главой ГПУ Юрием Луценко. Темой разговоров были материалы следственных органов Украины о возможной связи политической деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена с работой его сына Хантера в украинской компании Burisma. По информации журналистов, в планы бизнесменов входила организация контактов Джулиани с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ситуация с сыном вероятного соперника президента США Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена стала причиной запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma.

Адвокат Парнаса заявил 23 ноября, что его клиент согласился дать показания на публичных слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Парнас намерен рассказать о том, как конгрессмен от Республиканской партии Девин Нуньес и бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обсуждали возможность найти компрометирующую информацию на Джо Байдена.

Парнас предоставил Конгрессу США записи, связанные с Украиной.

Теги: США, Дмитрий Фирташ, мошенничество, расследование, обвинения, финансирование, Лев Парнас
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