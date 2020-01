Джулиани высказал готовность свидетельствовать по делу об импичменте Трампа

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что может "обернуть" дело об импичменте главы государства против представителей Демократической партии, которые начали этот процесс.

Личный адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил каналу ABC News 1 января, что намерен свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте Трампа.

По словам адвоката, он намерен делать больше, чем свидетельства, – "проводить демонстрации, давать лекции, делиться выводами" или же "взяться за это дело". Он заявил, что может "обернуть" дело против представителей Демократической партии, которые начали процесс импичмента Трампа.

Джулиани также отказался комментировать свою поездку в Украину в декабре 2019 года, но заявил, что "коррупция в Украине огромная" и, по его мнению, ее следует называть "украинско-американской коррупцией".

Джулиани выступает фигурантом скандала, результатом которого стало расследование, призванное определить, есть ли основания для импичмента президента США.

24 сентября спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.