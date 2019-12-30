Адвокат Трампа принимал участие в секретных переговорах с Мадуро – The Washington Post

Сотрудники Белого дома не знали, почему к переговорам с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро был привлечен личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, рассказали источники The Washington Post.

В сентябре 2018 года Джулиани (на фото) неофициально контактировал с Мадуро Фото: ЕРА

В 2018 году адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани принял участие в телефонной беседе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, что стало частью "теневых попыток" США сместить Мадуро с поста, пишет The Washington Post 30 декабря 2019 года со ссылкой на источники.

Собеседники рассказали, что после победы Мадуро на выборах президента Венесуэлы в 2018 году администрация Трампа и несколько американских бизнесменов начали предпринимать "теневые дипломатические усилия", чтобы отстранить Мадуро от власти. В таких переговорах участвовал Джулиани и тогдашний конгрессмен-республиканец Пит Сешнс.

В сентябре 2018 года Джулиани и Сешнс провели с Мадуро неофициальный телефонный разговор. Источники издания рассказали, что сотрудники Белого дома не знали, почему к переговорам привлечен личный адвокат Трампа. Также неясно, что конкретно он обсуждал с Мадуро.

При этом один из собеседников сообщил, что общение Джулиани с Мадуро контролировали в Госдепартаменте США.

В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента. 15 января подконтрольный оппозиции парламент страны признал Мадуро узурпатором.

23 января глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия выразила поддержку Мадуро.