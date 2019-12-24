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Зеленского изобразили среди "лиц года" на обложке журнала The Week

На обложке декабрьского номера журнала The Week президент Украины Владимир Зеленский перетягивает ракету Javelin с американским президентом Дональдом Трампом.

Зеленский попал на обложку The Week
Зеленский попал на обложку The Week
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с другими известными политиками попал на обложку декабрьского номера журнала The Week. Ее фото опубликовано в Facebook издания.

На рисунке с подписью "Лица 2019 года" Зеленский перетягивает ракету Javelin с американским президентом Дональдом Трампом. Скандал с задержкой военной помощи США Украине стал одной из предпосылок инициирования спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси процедуры импичмента Трампа. Пелоси также изображена на обложке – она бросает снежок в Трампа.

Также там нарисованы шведская экоактивистка Грета Тунберг, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент РФ Владимир Путин, адвокат Трампа Рудольф Джулиани, генеральный прокурор США Уильям Барр, лидер КНР Си Цзиньпин и другие.

Журнал выйдет 27 декабря.

https://www.facebook.com/theweek/posts/10156701767047522


Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Рудольф Джулиани, Нэнси Пелоси, Уильям Барр, Грета Тунберг, импичмент Трампа
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