Зеленского изобразили среди "лиц года" на обложке журнала The Week

На обложке декабрьского номера журнала The Week президент Украины Владимир Зеленский перетягивает ракету Javelin с американским президентом Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с другими известными политиками попал на обложку декабрьского номера журнала The Week. Ее фото опубликовано в Facebook издания.

На рисунке с подписью "Лица 2019 года" Зеленский перетягивает ракету Javelin с американским президентом Дональдом Трампом. Скандал с задержкой военной помощи США Украине стал одной из предпосылок инициирования спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси процедуры импичмента Трампа. Пелоси также изображена на обложке – она бросает снежок в Трампа.

Также там нарисованы шведская экоактивистка Грета Тунберг, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент РФ Владимир Путин, адвокат Трампа Рудольф Джулиани, генеральный прокурор США Уильям Барр, лидер КНР Си Цзиньпин и другие.

Журнал выйдет 27 декабря.



