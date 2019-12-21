Луценко заявил, что Байдены не нарушали украинское законодательство

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в действиях бывшего вице-президента США Джо Байдена есть признаки конфликта интересов, а его сын Хантер получал деньги в Украине законно.

Бывший вице-президент США Джо Байден и его сын Хантер не нарушали украинское законодательство. Об этом заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" 20 декабря.

По его словам, в платежах фирмы Burisma Group указывается, что Байдену-младшему платили дважды в месяц по $75 тыс. за предоставление консультационных услуг, а это не является нарушением закона.

"Украинских законов Джо и Хантер Байдены не нарушали, но очень похоже на то, что у старшего из них есть конфликт интересов между полномочиями вице-президента США и человека, который требовал снять с должности генерального прокурора Виктора Шокина, который расследовал дело фирмы, выплачивающей его сыну достаточно серьезные средства“, – заявил Луценко

Экс-генпрокурор добавил, что возможный конфликт интересов Байдена входит в юрисдикцию США, а не Украины, и расследовать это должны Штаты.

"К сожалению, господин Джулиани (адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани. – "ГОРДОН") не хочет этого воспринять. Он с прошлого января по конец этого года делает все возможное, чтобы Украина открыла это дело", – подчеркнул Луценко.

Байден-младший работал в совете директоров Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и президента Владимира Зеленского, украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом компании Burisma. Позже новоназначенный глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что дело Burisma пересмотрят.

На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно, сообщается на сайте Белого дома. Также он тогда высказал тезис, который на следующий день повторил в своем Twitter, что сын Байдена якобы "украл миллионы в Китае". Байден заявил, что его сын не сделал ничего плохого, работая в Украине.

После публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подчеркнул, что Байден и его сын не фигурируют в расследованиях украинских антикоррупционных органов.