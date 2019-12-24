Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Джулиани заявил, что за назначением послов США в Украине стоял Сорос

Американский миллиардер Джордж Сорос "контролировал" бывшего посла США в Украине Мари Йованович, заявил адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Джулиани (на фото) заявил, что Сорос пользуется услугами агентов ФБР
Джулиани (на фото) заявил, что Сорос пользуется услугами агентов ФБР
Фото: ЕРА

За назначением четырех послов США в Украине стоял американский миллиардер Джордж Сорос, заявил в интервью журналу New York Mag, опубликованном 23 декабря, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Он отметил, что "все четыре посла там, в Киеве, были ставленниками Сороса". Джулиани добавил, что сам Сорос "пользуется услугами агентов ФБР".

Кроме того, по словам Джулиани, американский миллиардер "контролировал" бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Она была послом с 2016 года. Йованович покинула должность в мае 2019-го. В Госдепартаменте заявляли, что отставка является плановой.

25 сентября 2019 года, после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры расследования, призванного определить, есть ли основания для импичмента Трампа, была опубликована стенограмма июльского разговора главы Белого дома и президента Украины Владимира Зеленского. В ходе беседы американский президент критиковал Йованович. В частности, Трамп сказал, что "от нее нельзя было ожидать ничего хорошего и люди, с которыми она имела дело в Украине, такие же плохие". Зеленский ответил, что на "100% согласен" с тем, что Йованович – "плохой посол". 

Американские дипломаты выступили в поддержку Йованович после критики Трампа.

В ходе закрытых слушаний в Конгрессе по делу импичмента Йованович сказала, что ее отставка стала результатом давления Трампа на Госдепартамент. 

5 ноября Трамп заявлял журналистам, что Йованович – вероятно, "очень хорошая женщина", но он ничего о ней не знает.

15 ноября он раскритиковал бывшего посла, сказав, что везде, где она работала, дела шли плохо.

Теги: США, Украина, Джордж Сорос, ФБР, Мари Йованович, Рудольф Джулиани
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Цекало заплатил сестре Веры Брежневой, чтобы она вернула себе девичью фамилию СМИ
Цекало заплатил сестре Веры Брежневой, чтобы она вернула себе девичью фамилию – СМИ
Хилари Дафф вышла замуж
Хилари Дафф вышла замуж
"Я немного в необычном для себя образе". Волочкова продемонстрировала прическу в виде иголок
"Я немного в необычном для себя образе". Волочкова продемонстрировала прическу в виде иголок
В Киеве состоятся концерты оркестра Гленна Миллера
В Киеве состоятся концерты оркестра Гленна Миллера
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS