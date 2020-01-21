Павловского арестовали на полтора месяца

Игоря Павловского, фигуранта дела об убийстве активистки из Херсона Екатерины Гандзюк, Печерский райсуд Киева взял под стражу по другому делу – как подозреваемого в создании преступной организации.

Печерский районный суд Киева арестовал бывшего помощника нардепа VIII созыва Николая Паламарчука (Блок Петра Порошенко) Игоря Павловского до 4 марта. Прямую трансляцию судебного заседания вело "Громадське".

Павловскому инкриминируют создание преступной организации и незаконное хранение огнестрельного оружия. Представитель Офиса генерального прокурора просил взять подозреваемого под стражу на два месяца. Следственный судья удовлетворил ходатайство обвинения частично.

По данным следствия, Павловский создал преступную организацию, которая занималась запугиванием людей, повреждением их имущества, устраивала массовые беспорядки. В подозрении говорится о двух эпизодах: поджог автомобиля активистов в апреле 2018 года и массовые беспорядки у здания Алешковского районного совета Херсонской области в мае 2018 года.

Также Павловский является фигурантом уголовного производства о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Шестым арестованным был Павловский. Обвинение считает, что он знал обо всех деталях преступления.

В июле 2019 года срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о его продлении в связи с состоянием его здоровья.

5 августа стало известно, что Генеральная прокуратура утвердила соглашение с Павловским, обвинительный акт направили в суд с договором о признании виновности.

20 января 2020 года в Херсонской области правоохранители провели спецоперацию, целью которой, по информации Офиса генпрокурора, было прекратить деятельность преступной организации, которая запугивала жителей и совершала насилие и поджоги чужого имущества. Правоохранители провели 35 обысков, девяти лицам, включая Павловского, сообщили о подозрении.

Подозреваемым в этом деле также является Сергей Торбин, отбывающий заключение как организатор группы, убившей Гандзюк.