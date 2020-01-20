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ПОЛИТИКА

Фигуранта дела об убийстве Гандзюк Павловского задержали по подозрению в создании преступной организации

По версии правоохранителей, экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский, которого подозревают в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк, создал и возглавил преступную организацию. Она занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиениями людей и поджогами автомобилей жителей Херсонской области для прекращения их общественной деятельности, сообщили в Офисе генпрокурора.

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Правоохранители провели в Херсонской области 35 обысков
Правоохранители провели в Херсонской области 35 обысков
Фото: ssu.gov.ua

20 января в Херсонской области правоохранители провели спецоперацию, чтобы прекратить деятельность преступной организации, которая запугивала жителей и совершала насилие и поджоги чужого имущества. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Всего правоохранители провели 35 обысков, девяти лицам сообщили о подозрении.

Одним из подозреваемых является бывший помощник народного депутата Украины предыдущих созывов. Он фигурирует в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, рассказали в ведомстве.

Вероятно, речь идет об экс-помощнике бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игоре Павловском, его подозревают в сокрытии информации о нападении на активистку.

"Он обвиняется в помощи нападавшим на Гандзюк скрыться от следствия (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины). Следствие считает, что он создал и возглавил преступную организацию, которая занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиениями людей и поджогами автомобилей жителей Херсонской области для прекращения их общественной деятельности (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 УК Украины). Это лицо задержано и будет доставлено в город Киев для избрания меры пресечения", – рассказали в пресс-службе.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube

Кроме того, в этом уголовном производстве сообщено о подозрении лицу, которое являлось руководителем группы нападавших на Гандзюк и сейчас находится в местах лишения свободы, добавили в Офисе генпрокурора. Вероятно, речь идет о Сергее Торбине.

"Одновременно проводились обыски в уголовном производстве по факту нападения на Гандзюк. Следователи искали дополнительные доказательства, которые помогли бы выяснить, как планировали и совершили нападение, а также установить связи заказчиков и организаторов преступления с криминальной средой, источники их финансирования. Изъяты значительные суммы средств в наличных (гривны, доллары, евро, российские рубли и польские злотые, эквивалентом более 1 млн 100 тыс. грн). Сейчас прокуроры анализируют полученную информацию и ее ценность для следствия", – добавили в пресс-службе.

В СБУ добавили, что обыски проходили, в частности, у председателя Херсонского областного совета и бывшего председателя Херсонской ОГА.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы. Никита Грабчук, который облил Гандзюк кислотой, получил шесть лет. Шестым является Павловский. 

В июле срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о его продлении в связи с состоянием его здоровья.

5 августа стало известно, что Генеральная прокуратура утвердила соглашение с Павловским, обвинительный акт направили в суд с договором о признании виновности. Павловский уже восемь раз не приходил на заседания.

Подозреваемый в организации преступления Алексей Левин заочно арестован, по предварительной информации, он скрывается в Доминиканской Республике.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был глава Херсонского облсовета Владислав Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе, 25 ноября сумму залога ему снизили с 2,5 млн грн до 1 млн 150 тыс. грн.

Отец и друзья активистки считают, что кроме Мангера заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук.

МангерРищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

Теги: СБУ, Украина, Херсонская область, Екатерина Гандзюк, Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора, Игорь Павловский (дело Гандзюк)
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