Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский в восьмой раз не явился в суд

Фигурант уголовного производства об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский не явился в одесский суд, обосновав это тем, что подал ходатайство в Верховный Суд о передаче дела из Одессы в Херсон. Однако на заседании Верховного Суда его не было, сообщила адвокат Ольга Веретельник, представляющая интересы отца погибшей Виктора Гандзюка.

Фигурант уголовного производства об убийстве херсонской активистки и чиновницы Екатерины Гандзюк Игорь Павловский не явился на заседание суда в Одессе 20 декабря. Об этом изданию "theБабель" сообщила адвокат Ольга Веретельник, представляющая интересы отца погибшей Виктора Гандзюка.

"Да, он не явился на суд в Одессе, обосновав это тем, что он подал ходатайство об определении подсудности, чтобы это дело передали обратно в Херсон. Но в Верховный Суд, который рассматривал ходатайство об определении подсудности, он тоже не явился", – сказала адвокат.

Она добавила, что за нарушение судебного процесса Павловскому может грозить штраф, но пока суд ждет официального подтверждения его неявки в Верховный Суд.

"Есть небольшой штраф, предусмотренный Уголовным процессуальным кодексом. Также я говорила судье, что он может применить привод, но судья решил дождаться официального ответа Верховного Суда, что Павловского действительно не было на заседании. Мои слова и видеодоказательства – это недостаточное доказательство. А еще можно просить меру пресечения избрать Павловскому", – сказала Веретельник.

Знакомая Гандзюк Инна Зеленая в Facebook сообщила, что Павловский не явился на заседание в восьмой раз. Она написала, что следующее состоится 21 января.

На Facebook-странице инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" активисты сообщили, что Верховный Суд отказался переносить рассмотрение дела из Одессы в Херсон. При этом они подчеркнули, что Павловского на заседании не было.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы. Никита Грабчук, который облил Гандзюк кислотой, получил шесть лет. Шестым является Павловский.

Подозреваемый в причастности к организации убийства активистки Алексей Левин заочно арестован, по предварительной информации, он скрывается в Доминиканской Республике. Следователи считают его организатором преступления.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был глава Херсонского облсовета Владислав Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что кроме Мангера заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук.

Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 4 июля заявил, что в деле об убийстве Гандзюк могут появиться новые подозреваемые.

5 августа стало известно, что Генеральная прокуратура утвердила соглашение с Павловским.