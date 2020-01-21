Павловский заявил, что в деле Гандзюк был "случайным слушателем", а не мафиози

Экс-помощник бывшего нардепа Николая Паламарчука Игорь Павловский, который подозревается в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, отвергает все обвинения в свой адрес.

Бывший помощник депутата Верховной Рады VIII созыва Николая Паламарчука (Блок Петра Порошенко) Игорь Павловский, фигурант уголовного производства о нападении на активистку Екатерину Гандзюк, утверждает, что в этом деле играл роль "случайного слушателя". Как пишет LB.ua, об этом он сказал журналистам 21 января перед началом слушаний в Печерском районном суде Киева, который избирает ему меру пресечения.

"Приезжал Торбин (главарь группы нападавших на Гандзюк Сергей Торбин. – "ГОРДОН"), одолжил денег у меня. По Екатерине Гандзюк мы никогда не разговаривали с Торбиным", – заявил Павловский.

Подозреваемый утверждает, что не знал о подготовке нападения на активистку и не влиял на местных полицейских.

"Я не мафиози, я просто нормальный человек. Я Екатерину Гандзюк никогда не знал и не видел. Даже о ней никогда не разговаривал", – утверждает экс-помощник нардепа.

Павловский передвигается на костылях. По его словам, в одесской больнице ему сделали две операции на тазобедренном суставе.

На заседание суда, где избирают меру пресечения Павловскому, пришли активисты организации "Кто заказал Катю Гандзюк?".

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Шестым арестованным был Павловский. В июле 2019 года срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о его продлении в связи с состоянием его здоровья.

5 августа стало известно, что Генеральная прокуратура утвердила соглашение с Павловским, обвинительный акт направили в суд с договором о признании виновности.

Подозреваемый в организации преступления Алексей Левин заочно арестован, по предварительной информации, он скрывается в Доминиканской Республике.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был глава Херсонского облсовета Владислав Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе, 25 ноября сумму залога ему снизили с 2,5 млн грн до 1 млн 150 тыс. грн.

Отец и друзья активистки считают, что кроме Мангера заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук.

20 января 2020 года в Херсонской области правоохранители провели спецоперацию, целью которой, по информации Офиса генпрокурора, было прекратить деятельность преступной организации, которая запугивала жителей и совершала насилие и поджоги чужого имущества. Правоохранители провели 35 обысков, девяти лицам сообщили о подозрении.

Одним из подозреваемых по делу о создании преступной организации является Павловский, прокуроры будут просить арестовать его на два месяца, писало ZN.UA.