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Правоохранители снова проводят обыски по делу об убийстве Гандзюк

Офис генпрокурора начал обыски с целью поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на сотрудницу мэрии Херсона Екатерину Гандзюк.

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Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года
Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года
Фото: Катерина Гандзюк / Facebook

Прокуроры Офиса генерального прокурора совместно с сотрудниками оперативных подразделений Службы безопасности Украины проводят обыски с целью поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку и сотрудницу херсонского горсовета Екатерину Гандзюк, которая умерла в ноябре 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В сообщении также говорится, что правоохранители сегодня в Херсоне и других населенных пунктах области проводят спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

"Сообщили о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Следует отметить, что обвинительный акт в отношении указанного лица уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы с соглашением о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Екатерину Гандзюк", – отметили в Офисе генпрокуратуры.

Сообщается о подозрении и другим членам преступной организации.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы. Никита Грабчук, который облил Гандзюк кислотой, получил шесть лет. Шестым являлся экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский, его считали организатором убийства. Подозреваемый в причастности к организации убийства активистки Алексей Левин заочно арестован, по предварительной информации, он скрывается в Доминиканской Республике. Следователи считают его организатором преступления.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был глава Херсонского облсовета Владислав Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что кроме Мангера заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. МангерРищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 4 июля заявил, что в деле об убийстве Гандзюк могут появиться новые подозреваемые.

5 августа 2019 года стало известно, что Генеральная прокуратура утвердила соглашение с Павловским.

Теги: Херсон, убийство, обыск, подозрение, Екатерина Гандзюк, Офис генпрокурора
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