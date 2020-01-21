В РФ назначили новое правительство. Лавров и Шойгу остались на своих постах

В правительстве Михаила Мишустина пост министра обороны России по-прежнему будет занимать Сергей Шойгу, а МИД снова возглавит Сергей Лавров.

21 января президент России Владимир Путин подписал указы о назначении заместителей председателя правительства страны и глав министерств. Их опубликовал сайт Кремля.

Так, у нового премьер-министра Михаила Мишустина будет не 10 заместителей, как у его предшественника Дмитрия Медведева, а девять. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, ранее занимавший должность помощника президента РФ.

Несколько министров сохранили свои должности в новом кабинете. Так, Сергей Шойгу остался министром обороны, Сергей Лавров – главой министерства иностранных дел.

Министерство внутренних дел, как и раньше, будет возглавлять Владимир Колокольцев, министерство энергетики – Александр Новак.

Антон Силуанов остался министром финансов, потеряв пост вице-премьера.

Ольга Любимова сменила Владимира Мединского на должности министра культуры РФ.

Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа.

15 января тогдашний премьер РФ Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Этот шаг он связал с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.

16 января премьер-министром РФ Путин назначил Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу.