Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В РФ назначили новое правительство. Лавров и Шойгу остались на своих постах

В правительстве Михаила Мишустина пост министра обороны России по-прежнему будет занимать Сергей Шойгу, а МИД снова возглавит Сергей Лавров.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мишустин (слева) сменил Медведева на посту главы правительства России
Мишустин (слева) сменил Медведева на посту главы правительства России
Фото: government.ru

21 января президент России Владимир Путин подписал указы о назначении заместителей председателя правительства страны и глав министерств. Их опубликовал сайт Кремля.

Так, у нового премьер-министра Михаила Мишустина будет не 10 заместителей, как у его предшественника Дмитрия Медведева, а девять. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, ранее занимавший должность помощника президента РФ.

Несколько министров сохранили свои должности в новом кабинете. Так, Сергей Шойгу остался министром обороны, Сергей Лавров – главой министерства иностранных дел.

Министерство внутренних дел, как и раньше, будет возглавлять Владимир Колокольцев, министерство энергетики – Александр Новак.

Антон Силуанов остался министром финансов, потеряв пост вице-премьера.

Ольга Любимова сменила Владимира Мединского на должности министра культуры РФ.

Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа.

15 января тогдашний премьер РФ Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Этот шаг он связал с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.

16 января премьер-министром РФ Путин назначил Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу.

Теги: Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Александр Новак, Антон Силуанов, Владимир Колокольцев, Андрей Белоусов, правительство РФ, Михаил Мишустин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
"Это мило". Энистон прокомментировала общение с Питтом на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США
"Это мило". Энистон прокомментировала общение с Питтом на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США
  An Offering... Вышел клип на трек группы My Chemical Romance. Видео
  An Offering... Вышел клип на трек группы My Chemical Romance. Видео
Рафаэли обнародовала подборку снимков поцелуев с мужем
Рафаэли обнародовала подборку снимков поцелуев с мужем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS