Правительство России подает в отставку

Комментируя заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку, глава Кремля Владимир Путин отметил, что "не все получилось".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил 15 января, что правительство уходит в отставку в полном составе, сообщают "РИА Новости".

Медведев объявил об этом после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Комментируя отставку, глава Кремля поблагодарил министров, отметив, что "не все получилось".

Глава правительства объяснил, что отставка связана с намерением президента изменить Конституцию РФ, отмечает "Эхо Москвы".

Путин поручил правительству исполнять обязанности до формирования нового состава.

В ходе послания Путин предложил изменить порядок формирования правительства, стенограмму выступления опубликовали на сайте Кремля.

"В соответствии со статьями 111 и 112 конституции Российской Федерации, президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя правительства России, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации, а затем по его представлению, по представлению председателя правительства, всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц", – сказал Путин.

Нынешнее правительство РФ было утверждено в мае 2018 года. Предыдущий состав, главой которого также был Медведев, сложил свои полномочия 7 мая 2018 года, после новой инаугурации Путина.