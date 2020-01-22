В Китае жертвами нового коронавируса стали девять человек

По состоянию на сегодняшний день в Китае подтверждено 440 случаев заболевания новым коронавирусом.

В Китае число погибших от нового коронавируса достигло девяти человек. Об этом сегодня сообщило агентство Синьхуа.

По состоянию на сегодняшний день в стране подтверждено 440 случаев заболевания.

Представитель национальной комиссии по здравоохранению Ли Бин сообщил, что изолированы около 2200 человек, вступавших в контакт с инфицированными людьми, более 700 человек медики уже отпустили.

Уже есть доказательства того, что вирус распространяется от человека к человеку, напомнил он.

Впервые этот тип вируса в Ухане (провинция Хубэй) – городе, население которого составляет более 11 млн человек, – был подтвержден 31 декабря 2019 года. По состоянию на 21 января количество заболевших в Китае превысило 300 человек, погибли шестеро. По одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване и США. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, еще два случая заболевания зафиксированы в Таиланде и один – в Японии. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.