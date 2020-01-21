Китайские власти выпустили рекомендации для иностранцев из-за распространения нового вируса

Иностранцам, которые намерены посещать регионы Китая, где подтверждены случаи инфицирования коронавирусом 2019-nCoV, следует обратить внимание на проветривание помещений, не переохлаждаться и в случае появления первых симптомов заболевания обращаться в больницу. Об этом сказано в рекомендациях, которые власти провинции Гуандун направили в генеральные консульства разных стран.

В связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV в Китае власти провинции Гуандун направили в генеральные консульства инструкцию для иностранцев, которые намерены поехать в регион. Об этом 21 января сообщило Генконсульство Украины в Гуанчжоу, опубликовав неофициальный перевод документа на украинский язык.

"Сейчас, в сезон повышенной заболеваемости респираторными инфекционными заболеваниями зимой и весной, следует обратить внимание на необходимость проветривания помещений, личную защиту от переохлаждений и теплую одежду, мытье рук, личную гигиену и занятия физическими упражнениями", – сказано в рекомендациях.

Также советуют избегать мест скопления большого количества людей.

Для уменьшения распространения микробов рекомендуют надевать респиратор.

"Если у вас лихорадка или симптомы инфекции, необходимо вовремя обратиться в медицинское учреждение", – подчеркивается в документе.

По состоянию на 20 января в провинции Гуандун было подтверждено 14 случаев коронавируса 2019-nCoV, сообщили в консульстве.

Впервые этот тип вируса в Ухане (провинция Хубэй) – городе, население которого составляет более 11 млн человек, – был подтвержден 31 декабря 2019 года. По состоянию на 21 января количество заболевших в Китае превысило 300 человек, погибли шестеро. По одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване и США. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.