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Китайские власти выпустили рекомендации для иностранцев из-за распространения нового вируса

Иностранцам, которые намерены посещать регионы Китая, где подтверждены случаи инфицирования коронавирусом 2019-nCoV, следует обратить внимание на проветривание помещений, не переохлаждаться и в случае появления первых симптомов заболевания обращаться в больницу. Об этом сказано в рекомендациях, которые власти провинции Гуандун направили в генеральные консульства разных стран.

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Число жертв коронавируса достигло шести человек
Число жертв коронавируса достигло шести человек
Фото: ЕРА

В связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV в Китае власти провинции Гуандун направили в генеральные консульства инструкцию для иностранцев, которые намерены поехать в регион. Об этом 21 января сообщило Генконсульство Украины в Гуанчжоу, опубликовав неофициальный перевод документа на украинский язык. 

"Сейчас, в сезон повышенной заболеваемости респираторными инфекционными заболеваниями зимой и весной, следует обратить внимание на необходимость проветривания помещений, личную защиту от переохлаждений и теплую одежду, мытье рук, личную гигиену и занятия физическими упражнениями", – сказано в рекомендациях.

Также советуют избегать мест скопления большого количества людей. 

Для уменьшения распространения микробов рекомендуют надевать респиратор. 

"Если у вас лихорадка или симптомы инфекции, необходимо вовремя обратиться в медицинское учреждение", – подчеркивается в документе. 

По состоянию на 20 января в провинции Гуандун было подтверждено 14 случаев коронавируса 2019-nCoV, сообщили в консульстве. 

Впервые этот тип вируса в Ухане (провинция Хубэй) – городе, население которого составляет более 11 млн человек, – был подтвержден 31 декабря 2019 года. По состоянию на 21 января количество заболевших в Китае превысило 300 человек, погибли шестеро. По одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване и США. 

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку

22 января пройдет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения в связи со вспышкой пневмонии в Китае.

Теги: Китай, вирус, иностранцы, консульство Украины, Гуанчжоу, коронавирус 2019-nCoV
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